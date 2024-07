1 z 7

Małgorzata Socha jest na diecie? Nic bardziej mylnego! Aktorka, która zaledwie kilka miesięcy temu urodziła drugie dziecko, wróciła już do pracy i coraz częściej pojawia się na oficjalnych imprezach. Młoda mama wróciła już do formy sprzed ciąży, a na czerwonych dywanach prezentuje się świetnie. Czy to zasługa ostrej diety i treningów? Nie! Okazuje się, że Małgorzata Socha nie zamierza narzucać sobie żywieniowych ograniczeń. Gwiazda serialu "Przyjaciółki" w rozmowie z Faktem przyznała, że w jej diecie nie brakuje słodyczy.

Uwielbiam sobie pozwalać na małe jedzeniowe słabostki. Nie mam z tym problemu, chociaż pewnie będę musiała to kiedyś odpracować. Lubię po prostu osładzać sobie życie czekoladą i lodami- przyznała w rozmowie z tabloidem. Sylwetka sylwetką, a żyć trzeba, więc się tym nie przejmuję. Do ideału mi daleko przez zmiany w moim życiu.

Jesteście zaskoczeni? Zobaczcie, na co jeszcze pozwala sobie Małgorzata Socha. Aktorka pokazała kilka dań, jakie serwuje w swoim domu. Jest bardzo... kalorycznie! ;) Zapraszamy do naszej galerii.

