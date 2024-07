Małgorzata Rozenek-Majdan "nie zwalnia tempa". Gwiazda niedawno zdradziła fanom, jak chce rozwijać swoją, odzieżową do tej pory, markę "Mrs. Drama". W jej sklepie pojawiły się właśnie produkty do domu - m.in. świeczki, ręczniki czy koce. Oczywiście wszystkich nurtują ceny. Te nie należą do najniższych, jednak prowadząca "Dzień Dobry TVN" pisze o wysokiej jakości poszczególnych dodatków. Zobaczcie sami.

Małgorzata Rozenek oferuje produkty do domu

Małgorzata Rozenek-Majdan nie przestaje zaskakiwać fanów swoją pracowitością i kreatywnością, zwłaszcza w kwestii prowadzenia biznesów. Ponad rok temu otworzyła swój własny butik, a ubrania marki "Mrs. Drama" szybko podbiły serca fanek. Gwiazda i jej współpracownicy poszli więc za ciosem - w ofercie sklepu pojawiły się m.in. koce, świeczki oraz ręczniki. Małgorzata jest zachwycona produktami, które sprzedaje. A są to:

✨pięknie pachnące świece. Połączenie róży damasceńskiej, białych kwiatów, piżma i szałwii wprowadzi Was w cudowny nastrój ✨dyfuzory zapachów wykonane we włoskiej manufakturze z najwyższej jakości szkła, żeby służyły Wam, jako piękny dodatek dla waszego wnętrza ✨koc Milano, miękki, otulający z najwyższej jakości bawełny ✨ zestawy ręczników z egipskiej bawełny, które będą idealne dla ciała ale i dla wnętrza.

Intrygują Was ceny poszczególnych produktów? Znamy je!

Najdroższy w asortymencie "home" jest wspomniany koc - kosztuje 499 zł.

Naturalna bawełna, której użyliśmy do jego wykonania jest niezwykle miękka, puszysta i delikatna nawet dla wrażliwej skóry. Ciepły, camelowy odcień nada Twojemu wnętrzu harmonii i otuli Cię w chłodniejsze dni. Na dole koca znajduje się dwustronne logo Mrs. Drama. Wysoką estetykę wykończenia podkreśla eleganckie obszycie, które zabezpiecza koc przed jego strzępieniem - czytamy na stronie sklepu.

Największe emocje budzi jednak cena świeczek - te można nabyć za 199 zł, podobnie jak dyfuzory:

Otulający całe pomieszczenie aromat to jeden z najlepszych sposobów na wieczorny relaks w domowym zaciszu - czytamy na temat świeczki.

W ofercie sklepu Małgorzaty Rozenek znajdują się również ręczniki w cenach od 149 do 199 złotych. Jak myślicie, znajdą się chętni? Jej fani są zachwyceni:

Skąd Pani bierze na to wszystko czas i energię? Jaram się jak ta świeca ???? jestem fanką zapachowych świec, szczególnie jesienią i zimą Pani Małgosiu to było do przewidzenia. Perfekcyjna Pani Domu musi mieć swoje domowe patenty????????????

