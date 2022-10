Małgorzata Rozenek nawet na chwilę nie zwalnia tempa, a my regularnie dowiadujemy się o jej kolejnych zawodowych sukcesach i projektach. Na początku tego roku, gwiazda wystartowała ze swoją marką odzieżową, Mrs.Drama. Wygląda na to, że żona Radosława Majdana szykuje już jesienną kolekcję i ostatnio pracowała na planie zdjęciowym, gdzie pozowała do zdjęć w swoich nowościach. Zobaczcie, jak wyglądała! Zobacz także: Eleganccy Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan pod studiem "Dzień Dobry TVN". Nowe zdjęcia paparazzi Zapracowana Małgorzata Rozenek na planie zdjęciowym. Pozuje jak rasowa modelka! Małgorzata Rozenek to jedna z najbardziej zapracowanych polskich gwiazd. Udział w hitowych programach telewizyjnych, prowadzenie "Projektu Lady" , catering dietetyczny, a także własna marka odzieżowa , to tylko część jej zawodowych projektów. W każdy z nich żona Radosława Majdana wkłada całe swoje serce, dzięki czemu gwiazda może pochwalić się wieloma sukcesami. Teraz Małgorzata Rozenek pracuje na kolejny - tym razem chodzi o jesienną kolekcję jej marki odzieżowej. Zobaczcie sami, jakie perełki przygotowuje! Zobacz także: Małgorzata Rozenek odpowiada na krytykę swojej weselnej stylizacji! Nie uwierzycie, co zrobiła Małgorzata Rozenek na sesji zdjęciowej prezentowała się wspaniale, a do zdjęć pozowała jak doświadczona modelka. Wygląda na to, że moda to również wielka pasja gwiazdy. Oczywiście na planie pracował również cały sztab profesjonalistów - już nie możemy się doczekać, aż zobaczymy efekty sesji! Ciągła zmiana stylizacji wymagała od gwiazdy poprawek makijażu, czy fryzury. Na szczęście Małgorzata Rozenek ma przy sobie samych doświadczonych pracowników, którzy czuwali nad tym, aby sesja zakończyła się wielkim sukcesem. ...