Małgorzata Rozenek stroi swój butik na Walentynki [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Szczęśliwa rodzinka wybrała się do popularnej sieciówki, a później wpadli do sklepu spożywczego. Tak Małgorzata Rozenek spędziła dzień z mężem i synkiem. Henio to prawdziwy słodziak!

Małgorzata Rozenek "przyłapana" na zakupach. Prowadząca "Dzień Dobry TVN" podczas rodzinnego spaceru z mężem i synem wstąpiła do kilku sklepów. Jak gwiazda prezentuje się na co dzień? Tylko spójrzcie na najnowsze zdjęcia Małgorzaty Rozenek! Żona Radosława Majdana chroniła się przed zimnem w długiej, puchowej kurtce. Małgorzata Rozenek z rodziną na zdjęciach paparazzi Zaledwie kilka dni temu Małgorzata Rozenek świętowała rocznicę otwarcia własnego butiku w Warszawie. Gwiazda TVN zachwyciła wówczas wyglądem w modnym garniturze, a na imprezie urodzinowej nie zabrakło Radosława Majdana, który wspierał ukochaną żonę. Następnego dnia, Małgorzata Rozenek poświęciła swój czas dla najbliższych. Paparazzi "przyłapali" gwiazdę TVN, jak razem z Radosławem Majdanem i ich synkiem Heniem specerowali po Warszawie i wybrali się na wspólne zakupy. Zobacz także: Małgorzata Rozenek pokazała urocze zdjęcie Henia. Chłopczyk ma wiernego przyjaciela! Małgorzata Rozenek chroniła się przed mrozem w długiej puchowej kurtce, butach śniegowcach i czapce z pomponem. Prowadząca "Dzień Dobry TVN" wyglądała świetnie, ale to jej synek kradnie show! Henio Majdan w pomarańczowym kombinezonie i w jasnej czapce prezentował się naprawdę uroczo. Zobacz także: Zabiegana Małgorzata Rozenek pędzi do taksówki bez kurtki [ZDJĘCIA PAPARAZZI] Małgorzata Rozenek z całą rodziną wybrała się do popularnej sieciówki, a póżniej do sklepów spożywczych. Zobaczcie więcej zdjęć gwiazdy TVN z rodziną! Zobacz także: Małgorzata Rozenek pochwaliła się świąteczną sesją, a fani wytknęli jej wpadkę. Wszystko przez buty!