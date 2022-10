Małgorzata Rozenek już gotowa na Halloween. Pokazała, jak udekorowała dom! DUŻO ZDJĘĆ

Małgorzata Rozenek chętnie dzieli się z fanami swoją codziennością. Tym razem postanowiła pokazać obserwatorom, jak szykuje się do Halloween. To jedno z najbardziej lubianych przez gwiazdę świąt, dlatego nic dziwnego, że z takim rozmachem podeszła do dekorowania swojej willi! Nie zabrakło sztucznych pająków, czaszek i dyń - ale to dopiero początek, zobaczcie sami!

Małgorzata Rozenek dekoruje dom na Halloween

Małgorzata Rozenek ostatnio zaskoczyła fanów bożonarodzeniową sesją... w październiku. Wówczas relacja z planu zdjęciowego nie przypadła do gustu wszystkim fanom gwiazdy, który pisali, że dla nich to stanowczo za wcześnie. Tym razem jednak internauci nie powinni mieć żadnych zastrzeżeń, bowiem żona Radosława Majdana zabrała się za halloweenowe dekoracje na dwa dni przed tym świętem. Ale jak już to zrobiła, to z prawdziwym rozmachem!

Instagram/Małgorzata Rozenek

Małgorzata Rozenek jak już coś robi, to zawsze daje z siebie sto procent! Nie inaczej mogło być w przypadku dekorowania willi halloweenowymi ozdobami - w końcu Halloween to jedno z najbardziej lubianych przez prowadzącą "Dzień Dobry TVN" świąt! Gwiazda zrelacjonowała fanom dekorowanie swojego domu - ozdób nie zabrakło zarówno przed wejściem do willi, jak i w środku.

Instagram/Małgorzata Rozenek

Dynie, sztuczne czaszki i pająki to dopiero początek - willa Małgorzaty Rozenek zamieniła się w jesienną i mroczną przestrzeń. Zobaczcie zatem więcej zdjęć! Jak Wam się podobają dekoracje, które gwiazda przygotowała specjalnie na Halloween?

