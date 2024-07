1 z 4

Małgorzata Rozenek na prezentacji jesiennej ramówki TVN błyszczała wśród innych gwiazd w żółtej kreacji! Rozenek miała na sobie żółtą suknię do ziemi z efektownym rozcięciem Just Paul Prive. Do sukni dobrała oryginalną kopertówkę Jimmy Choo oraz specjalnie dla niej zaprojektowane buty Celebrity. Całość wyglądała niesamowicie! Tym bardziej, że Rozenek postawiła na delikatny makijaż oraz proste włosy zaczesane na boki, które jedynie podkreślały jej delikatną urodę.

Zobaczcie więcej zdjęć w naszej galerii i zagłosujcie w naszej sondzie, czy podoba się wam jej look!

Nowy program Rozenek w TVN Style i "Azja Express" w TVN

Małgorzata Rozenek poprowadzi program "W dobrym stylu", który trafi na antenę TVN Style już jesienią. Małgorzata Rozenek będzie w nim udzielała porad, dotyczących codziennego życia i instruowała, jak wykonać je "w dobrym stylu". Zobaczymy w nim takie porady jak: udekorować mieszkanie, przyjąć gości, ubrać się na imprezę rodzinną czy urządzić balkon. Poza tym Rozenek wzięła również udział w programie "Azja Express" - już we wrześniu będziemy mogli oglądać ją z Radkiem Majdanem jak radzą sobie w trudnych warunkach podczas wykonywania specjalnie przygotowanych zadań w Azji.

