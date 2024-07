1 z 5

Agnieszka Szulim pojawiła się na prezentacji jesiennej ramówki TVN. Gwiazda, która poprowadzi nowy program "Azja Express", na tę okazję wybrała skromną stylizację. Agnieszka postawiła na czarną koronkową sukienkę do kolan oraz oryginalne wiązane buty na delikatnym obcasie. Szulim była w dobrym humorze i z uśmiechem na twarzy pozowała fotoreporterom. Niestety my nie jesteśmy w tak dobrym humorze, kiedy patrzymy na stylizację Szulim - czarny kolor sukienki spowodował, że Agnieszka wyglądała "płasko" na ściance i nie wyróżniała się wśród innych gwiazd. Na szczęście na duży plus musimy zaliczyć delikatny makijaż i prostą fryzurę.

Następnym razem polecamy Agnieszce postawić na jakiś akcent kolorystyczny. Zgadzacie się z nami? Zobaczcie więcej zdjęć w naszej galerii i sami oceńcie.

