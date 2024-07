Małgorzata Rozenek poprowadzi nowy program "Damą być". Gwiazda będzie uczyła w nim młode kobiety dobrych manier np. tego jak zachowywać się przy stole, jak się ubierać. Ale ma też podpowiadać uczestniczkom, jak... flirtować z mężczyznami. W rozmowie z Party.pl Rozenek opowiedziała, jaką będzie prowadzącą i jak dużo wymaga od uczestniczek:

Można powiedzieć, że od kiedy pracuję w show-biznesie pozwalam sobie na więcej. To jest nieprawda. Rozumiem chęć szaleństwa wśród uczestniczek i co najlepsze: ja w tym programie będę cały czas bronić dziewczyn. Będę mówić o tym, że jak nauczą się tego i tego, spróbujesz tego i tamtego to same zdecydują, co wybrać.