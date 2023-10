Aleksandra Kwaśniewska coraz częściej pojawia się na giełdzie nazwisk kandydatek na nową prowadzącą "Dzień dobry TVN". Co prawda stacja poinformowała o trzech duetach gospodarzy porannego programu, ale nie jest wykluczone, że wciąż prowadzi rekrutację i nie odsłania zbyt wcześnie wszystkich kart.

Aleksandra Kwaśniewska poprowadzi "Dzień dobry TVN"?

Aleksandra Kwaśniewska ma już ogromne doświadczenie w telewizji, między innymi w 2021 roku została współprowadzącą program "Miasto kobiet" w TVN Style. Jako psycholog i doświadczona dziennikarka zrobiła doskonałe wrażenie:

- Ola to profesjonalistka. Umiejętnie zadaje pytania, ale też słucha swoich gości. W trakcie programu wykazała się niezwykłą klasą - czytamy w "Super Expressie"

Przypomnijmy, że kilkoro prowadzących śniadaniówkę TVN niedawno otrzymało wypowiedzenia, wśród nich Małgorzata Rozenek, która nie przepracowała na tym stanowisku roku. Celebrytka budziła ogromne zainteresowanie w nowej roli, ale nie brakowało też krytyki pod jej adresem. Wytykano jej m.in. brak warsztatu dziennikarza oraz błędy językowe, co miał obnażyć program emitowany na żywo. Wiadomo już, że Małgorzata Rozenek otrzyma nowe show, więc nie żegna się ze stacją na dobre. Jej dotychczasowy ekranowy partner, Krzysztof Skórzyński, stworzy parę z Ewą Drzyzgą, pierwotnie połączoną z Agnieszką Woźniak-Starak (która także pożegnała się z formatem). Zatem, jeżeli Aleksandra Kwaśniewska dołączy do zespołu, nie będzie to zastępstwo w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale niewątpliwie stanie się jedną z gwiazd porannej audycji.

Według nieoficjalnych informacji "Super Expressu", Aleksandra Kwaśniewska może zasilić skład "Dzień dobry TVN" już po wakacjach, a szansę na bycie jej partnerem mają Mateusz Hładki i Robert Stockinger, którzy będą sprawdzani jako prowadzący podczas letnich wydań programu.

A co wy na to? Chcielibyście, żeby Aleksandra Kwaśniewska została współprowadzącą "Dzień dobry TVN"?

