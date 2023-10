Tuż przed wakacjami stacja TVN poinformowała o zmianach wśród prowadzących "Dzień Dobry TVN". Jak się okazało, produkcja programu pożegnała aż pięcioro prowadzących, a dotychczasowe gwiazdy miały stworzyć nowe duety. Kiedy zmiany weszły w życie, a na telewizyjnych ekranach widzowie zobaczyli nowy duet prowadzących, w sieci zawrzało!

Takich zmian w "Dzień Dobry TVN" przed wakacjami nie spodziewał się chyba nikt. Pod koniec czerwca TVN poinformowało o dużych zmianach w porannym programie. Z "Dzień Dobry TVN" pożegnało się pięcioro prowadzących, a wśród nich najbardziej lubiane przez fanów twarze - Małgorzata Rozenek czy Agnieszka Woźniak-Starak.

W niedzielny poranek, 2 lipca, widzowie mieli okazję oglądać prowadzących, którzy nadal współpracują z "Dzień Dobry TVN" w zupełnie nowej konfiguracji. Krzysztof Skórzyński, który dotychczas tworzył duet z Małgorzatą Rozenek, poprowadził program z Ewą Drzyzgą, która do tej pory występowała u boku Agnieszki Woźniak-Starak. Widzom najwidoczniej nie spodobał się nowy "układ" w śniadaniowym show i licznie komentowali zmianę w internecie. Szczególnie zatęsknili za Agnieszką Woźniak-Starak!

Co dokładnie nie spodobało się widzom "Dzień Dobry TVN" w nowym duecie prowadzących? Internauci nie kryją rozżalenia przede wszystkim brakiem Agnieszki Woźniak-Starak w porannym show TVN. Prezenterka była związana z programem przez niemal trzy lata, a współpracę rozpoczęła niedługo po tragicznej śmierci jej męża. Teraz fani Agnieszki Woźniak-Starak wprost piszą, że tęsknią za swoją dotychczasową ulubienicą.

- Ewa z Agnieszką o wiele bardziej interesująca para. Agnieszka Wożniak Starak ma osobisty styl i czar nie do podrobienia, wielka szkoda.????

- Uważam, że niestety program dużo stracił na braku pani Agnieszki Wożniak Starak, która wprowadzała do programu niewątpliwy urok, jaki posiada, żartobliwość, naturalność, niczego nie udawała, była prawdziwa w tym co robi. Szkoda i tyle.

- Nic nie da remont studia, jak pozbywacie się osób, którzy przyciągają widza, a taką osobą była Agnieszka Wożniak Starak. Niestety było dzisiaj smętnie.????

- Bez Agnieszki Wożniak Starak niestety to już nie jest to. Program stracił na atrakcyjności. Agnieszka była pełna wigoru, energii. Żal, że jej nie ma.????

- Żądamy powrotu @aga_wozniak_starak. Obudźcie się. To ją ludzie chcą oglądać.