W poniedziałkowy poranek "Dzień Dobry TVN", w związku z nieobecnością Fliipa Chajzera, poprowadzili Małgorzata Ohme i Krzysztof Skórzyński - telewidzowie mieli okazję zobaczyć dwójkę prowadzących w nowej konfiguracji, a Krzysztof Skórzyński już zdążył podgrzać atmosferę... wpadką. Fani mu tego nie darowali, musiał się tłumaczyć.

W studiu "Dzień Dobry TVN" gościła w poniedziałkowy poranek Julia Rocka - młoda wokalistka, która najpierw porozmawiała z prowadzącymi o swojej karierze, a na koniec programu wykonała utwór "Oficjalna wersja zdarzeń". Zapowiadając jej występ, Krzysztof Skórzyński zwrócił się do telewidzów w zaskakujący sposób:

- No i teraz krótka piłka - Julka Rocka jest razem ze mną. Jeśli o tej dziewczynie nie słyszeliście, to oznacza, że jesteście dziadersami, boomerami i nie wiecie, co się dzieje w Internecie - zapowiedział Krzysztof Skórzyński.