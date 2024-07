1 z 6

Małgorzata Rozenek wie, jak bardzo ważny dla dzieci jest rozwój intelektualny, m.in. czytanie książek - bardzo pobudza ich wyobraźnię. Gwiazda TVN w związku z tym wzięła udział w akcji czytania książek dla dzieci w szkole w Jabłonnie. Rozenek przyjechała do szkoły, by pokazać dzieciom, że czytanie może być wspaniałą formą rozrywki. Maluchy były najwyraźniej zachwycone - na końcu podbiegały do Małgosi Rozenek - robiły sobie z nią zdjęcia i prosiły o autografy.

Małgorzata Rozenek ma duże doświadczenie w wychowywaniu dzieci (ma dwóch synków: Stasia i Tadzia) i wie dzięki temu, jaki rodzaj rozrywki najlepiej wpływa na dzieci. Czytanie dzieciom to naprawdę fajna akcja! Gratulacje dla Małgorzaty Rozenek za udział w niej!

Zobaczcie w naszej galerii, jak Rozenek wyglądała na spotkaniu z dziećmi w naszej galerii - przyszła wiosna, dlatego Małgosia postawiła na jasne kolory. Podoba się wam w takiej stylizacji? Zobaczcie i oceńcie sami!

Zobacz też: Małgorzata Rozenek wraca do TVN Style - ma zastąpić Agnieszkę Szulim! W jakiej roli?