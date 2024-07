Małgorzata Kożuchowska jest już w zaawansowanej ciąży i coraz rzadziej pojawia się na salonach, co jest jak najbardziej zrozumiałe. Gwiazda ograniczyła także swoją aktywność zawodową, odrzucając propozycje ciążowych sesji i wywiadów dla kolorowych magazynów. Kilka dni temu we "Fleszu" po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć jak wygląda z dużym brzuszkiem ciążowym. Przypomnijmy: Na to zdjęcie czekaliśmy miesiącami. W końcu widać wyraźnie ciążowy brzuszek Kożuchowskiej

Reklama

Małgorzata Kożuchowska jako twarz marki OCHNIK jeszcze przed porodem zdecydowała się wziąć udział w nagraniu materiału promocyjnego kolekcji na sezon jesień/zima 2014/2015. Pojawiła się u boku modeli, ale największą uwagę zwraca jej ciążowy brzuszek. Choć za wszelką cenę starała się go ukryć w niektórych ujęciach widać, że ubrania lekko opinają jej ciało.

Musicie przyznać, że odmienny stan służy aktorce.

Zobacz: Kożuchowska nie poszła w ślady koleżanek. Podjęła ważną decyzję

Zobacz także

Reklama

Małgorzata Kożuchowska z coraz większym brzuszkiem: