Rozdano Feliksy Warszawskie, czyli nagrody przyznawane co roku przez środowisko teatralne reżyserom i aktorom scen warszawskich. Uroczystą galę poprowadziła Małgorzata Kożuchowska, która już po raz kolejny wciela się w rolę konferansjerki.

Aktorka pojawiła się w perłowej sukience o minimalistycznym kroju. Do tego założyła srebrne, wiszące kolczyki i klasyczne, czarne czółenka w szpic. Do tego oczy umalowane w stylu smoky eyes, co wspaniale wydobyło odcień tęczówki aktorki. Trzeba przyznać - Małgosia ma klasę!