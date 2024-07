Ciąża Małgorzaty Kożuchowskiej to aktualnie temat numer jeden w polskich mediach. Choć sama aktorka oficjalnie nie potwierdziła plotek, o wiele chętniej na ten temat mówią jej znajomi z pracy. Ostatnio do odważnego wyznania próbowała nakłonić ją Agata Młynarska w swoim programie na żywo, co wprowadziło aktorkę w niemałe zamieszanie. Zobacz: Młynarska zaskoczyła Kożuchowską pytaniem o ciążę. Co odpowiedziała?

Wiadomo nie od dziś, że Małgorzata Kożuchowska z dziennikarzami rozmawia tylko na sprawy zawodowe. Choć ostatni film z jej udziałem, "Senność", ukazał się w 2008 roku, to gwiazda z powodzeniem występuje w najpopularniejszych serialach i gra na deskach Teatru Narodowego. W wywiadzie dla "Uwagi" w stacji TVN przyznaje jednak, że nie jest jeszcze do końca spełnioną aktorką. Marzą jej się takie role, których nikt się po niej nie spodziewa.

Chciałbym zrobić coś, co samą mnie zadziwi. Chciałabym zagrać u Polańskiego, u Skolimowskiego, u Smarzowskiego. Chciałabym zrobić jakiś hardcore. Coś czego nie dotykałam a zawsze mi się podobało i nikt mnie w tych rejonach nie widzi. Po tym już nie musiałbym nic robić, będę siedzieć i się zastanawiać - może szyć sukienki? - przekonywała Kożuchowska

