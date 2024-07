Ciąża Małgorzaty Kożuchowskiej to niezmiennie od kilku tygodni temat hot w polskim show-biznesie. Aktorka nie zrezygnowała całkowicie z pracy - niedawno poprowadziła festiwal w Opolu oraz pojawiła się na planie zdjęciowym z Tomkiem Karolakiem. Kożuchowskiej coraz trudniej ukryć jest ciążowy brzuszek. Przypomnijmy: Kożuchowska pokazała jak pracuje w ciąży. Nawet tutaj ciążowy brzuszek odegrał główną rolę

Gwiazda nie zapomina jednak o swoich fanach, którzy z okazji 20-lecia pracy artystycznej przygotowali wielką niespodziankę. Na spotkaniu z aktorką wręczyli jej pamiątkową statuetkę z wzruszającym napisem:

20 lat minęło jak jeden dzień. 1994-2014....and let the show go on Małgorzacie Kożuchowskiej - napisali na nagrodzie.

Małgorzata nie mogła powstrzymać wzruszenia, a w zamian za to na swoim Facebooku zamieściła fotorelację ze spotkania. Oczywiście największą uwagę przykuwał jej brzuszek, który nadal stara się zasłonić. Jest to jednak coraz trudniejsze. Fankom za to najbardziej spodobała się rockowe uczesanie Kożuchowskiej.

Tacy wielbiciele to skarb.

