Małgorzata Kożuchowska to bez wątpienia ikona stylu, a przy każdym wyjściu na czerwony dywan zachwyca. Dawid Woliński zdradził sekret aktorki i wyznał, co ona takiego robi, że wygląda perfekcyjnie. Zobacz: Kożuchowska to ikona stylu. Woliński zdradził jej przepis na modowy sukces

Ostatnio gwiazda wzięła w udział w kilku reklamach i podpisała lukratywne kontrakty. Eksperci oszacowali, że na jej konto tylko w tym roku mogło wpłynąć ponad milion złotych. Piotr Tymochowicz, specjalista od wizerunku, w rozmowie z "Show" przyznaje, że dzięki wartościom jakie wyznaje Kożuchowska ma ona teraz sporo pracy. Wiele Polek może się z nią utożsamić:

Kożuchowska reprezentuje wartości, które są przez reklamodawców wysoko cenione: macierzyństwo, rodzina, bezpieczeństwo, wiarygodność.

Ponadto aktorka jako jedna z nielicznych w show-biznesie otwarcie mówi o wierze:

Kolejna rzecz, która wyróżnia Kożuchowską, to publiczne mówienie o wierze. Zyskuje przychylność katolickiego społeczeństwa, tym bardziej teraz, gdy jest mamą.

Śledzicie karierą Kożuchowskiej?

