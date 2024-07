Małgorzata Kożuchowska po urodzeniu dziecka nie zwalnia tempa. Ostatnio magazyn "Forbes" wyliczył jej zarobki. Za wszystkie kampanie, w których aktorka aktualnie bierze udział, rolę w serialu i filmie najprawdopodobniej zainkasowała ponad milion złotych. Zobacz: Zarobki Kożuchowskiej sięgają ponad milion. Głos zabrał specjalista

Od wielu lat aktorka uchodzi również za ikonę stylu i bez wątpienie tak jest. Kożuchowska niemal zawsze wygląda perfekcyjnie i zachwyca na salonach. Aktorka ma doskonałe wyczucie stylu i świetnie łączy trendy. W "Pytaniu na Śniadanie" Dawid Woliński zdradził sekret sukcesu gwiazdy na rewelacyjny wygląd:

Małgosia uwielbia modę. To jest jej druga pasja. Ona lubi ciuchy, lubi się nimi bawić i to jest fajne, że zawsze szuka czegoś nowego. Ona nie wchodzi do sklepu, nie zakłada z manekina i wychodzi. Ona myśli o tym, dobiera dodatki i bardzo dużą uwagę przykłada do wszystkich takich drobnych detali, których na pierwszy rzut oka nie widać, a są jednak bardzo ważne.