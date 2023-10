Ale wiadomość! Karolina Sawka wystąpi w hitowym serialu Polsatu! Okazuje się, że piękna aktorka, którą widzowie doskonale pamiętają z takich produkcji jak "W pustyni i w puszczy", gdzie zagrała główną bohaterkę Nel, czy z serialu "M jak miłość" w którym namieszała w wątku Pawła Zduńskiego (Rafał Mroczek), dołączyła do obsady "Pierwszej miłości"! Kogo zagra Karolina Sawka? Spójrzcie na zdjęcia z planu serialu. Karolina Sawka w "Pierwszej miłości" Okazuje się, że Karolina Sawka wcieli się w rolę Magdaleny Matuszewskiej, pierwszej miłości Miksera (Błażej Michalski)! Ich spotkanie nastąpi w dość zaskakujących okolicznościach. Błażej (Paweł Krucz) poprosi Miksera, żeby przez jeden dzień zastąpił go w pracy i pojeździł za niego taksówką. Jednym z klientów Miksera będzie mężczyzna, którego odbierze spod agencji towarzystkiej - będzie mu towarzyszyć prostytutka... Mikser rozpozna w niej swoją byłą ukochaną, która przez ojca musiała w przeszłości wyjechać z miasta i zostawić swojego partnera. Po wyjeździe szybko okazało się, że Magda po przeprowadzce do nowego miasta zaczęła się buntować Wtedy to poznała Ariela, który jest poczatkującym producentem muzycznym. Ariel namawiał ją do spróbowania swoich sił jako piosenkarka popowa. A ponieważ Magda chciała się wyrwać od ojca, uciekła z domu do Ariela, nie mając przy sobie grosza. Co więcej, zakochała się w producencie, który uzależnił dziewczynę od siebie. Poza obietnicą kariery muzycznej namówił ją na spotkania z facetami, od których "miała zależeć jej kariera”. Zrobił z niej ekskluzywną panią do towarzystwa... Jak potoczą się dalsze losy Magdy? Czy Magda i Mikser znów coś do siebie poczują? Tego dowiecie się już...