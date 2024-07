1 z 10

Wczoraj odbyła się gala TeleKamery 2015. Na czerwonym dywanie pojawiła się cała plejada gwiazd, a szczególną uwagę zwracała Margaret, która założyła seksowny i odważny kombinezon. Do tego pokazała się w zupełnie nowej fryzurze. Zobacz: Co się stało z Margaret? Fryzura robi wrażenie? To zobaczcie jej kombinezon

Gwiazdą wieczoru była także Małgorzata Kożuchowska, która po urodzeniu dziecka rzadziej pojawia się na salonach. Wczoraj zrobiła jednak wyjątek, a na imprezie zaprezentowała się w prostej, złotej sukience o ciekawej fakturze. Mocny element stylizacji stanowił czarny kołnierz ze srebrnymi elementami, a także biżuteria.

Co ciekawe, aktorka założyła do kreacji czarne, kryjące rajstopy, które uchodzą za szczyt obciachu na tego typu wydarzeniach. Gwiazda jako ikona stylu doskonale wiedziała, jak umiejętnie je skomponować z resztą, co pozwoliło jej uniknąć wpadki.