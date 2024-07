Małgorzata Kożuchowska zachwyciła na festiwalu Dwa Teatry w Sopocie! Aktorka odebrała Grand Prix za spektakl teatru TVP "Ich czworo" Gabrieli Zapolskiej. Reżyserował go Marcin Wrona, który w ubiegłym roku popełnił samobójstwo podczas festiwalu filmowego w Gdyni.

Aktorka na scenie wzruszyła widzów i sama uroniła łzę:

Jest to dla nas niezwykła nagroda, niezwykłe wyróżnienie. Bardzo się z niego cieszymy, ale ta radość miesza się w naszych sercach ze smutkiem i żalem, że nie ma z nami Marcina i że już nigdy nie zagramy pod jego skrzydłami. Ale jestem przekonana, że gdziekolwiek jest, cieszy się z tej nagrody i na pewno jest za nią bardzo wdzięczny. Myślę, że to jest dowód na to, że ponad wszystko jest sztuka i sztuka jest nieśmiertelna.