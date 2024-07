Małgorzata Kożuchowska zdradziła, że wciąż jest na urlopie wychowawczym, dlatego nie pojawia się w Teatrze Narodowym. W rozmowie z WideoPortalem gwiazda opowiedziała o tym, czym różni się praca w serialu od pracy w teatrze i podziękowała Janowi Englertowi za cierpliwość:

Dla mnie najważniejsze jest to, że są reżyserzy, którzy chcą ze mną pracować. Mam miejsce, mam ten bufet, do którego wracam, mimo, że teraz jestem na urlopie wychowawczym, za co jestem dyrektorowi Englertowi wdzięczna, że ma taką cierpliwość do mnie. To miejsce na mnie czeka, dla mnie to taki poligon do pracy nad sobą - mówi aktorka.