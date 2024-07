1 z 7

To z pewnością nie było udane wyjście na zakupy dla Małgorzaty Kożuchowskiej. Aktorka, która gra obecnie w dwóch serialach "Rodzinka.pl" i "Druga szansa" oraz wychowuje swojego synka Jana, nie ma wiele wolnego czasu i wszystkie ważna sprawy załatwia bardzo szybko. Gdy ostatnio wybrała się na zakupy do miasta, zapomniała dokonać opłaty za postój w strefie płatnego parkowania w centrum stolicy. Gwiazda dosłownie na kilka minut wyskoczyła do sklepu, ale nadgorliwi strażnicy miejscy zdążyli jej w tym czasie wlepić mandat. To się nazywa pech! Z pewnością w przyszłości aktorka już nie zapomni o zapłaceniu za parkowanie w strefie płatnej.

Wiedzieliście że Małgorzata Kożuchowska jeździ samochodem marki Audi?

