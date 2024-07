Małgorzata Kożuchowska i Tamara Arciuch mają konflikt? To pytanie coraz częściej zadają sobie osoby związane z produkcją nowego serialu TVN „Druga szansa”. Dlaczego?

"Podobno dziewczyny unikają się jak ognia! Na planie niemal w ogóle ze sobą nie rozmawiają. Każda zażądała dla siebie osobnej garderoby. Na dodatek sprawdzają swoje grafiki, godziny robienia makijażu i fryzury, żeby tylko się na siebie nie natknąć – powiedziała w rozmowie z „Fleszem” osoba związana z produkcją.

Co więcej, plotkuje się, że to Kożuchowska jest bardziej zdystansowana, a na planie nie wchodzi z nikim w żadne przyjacielskie relacje! A może to Tamara Arciuch źle postrzega serialową koleżankę? Czy tak jest naprawdę? O relacjach z Małgosią opowiedziała nam sama Tamara!

- A to ciekawe! Z Małgosią znamy się od lat. Spotkałyśmy się na planie „M jak miłość” i szybko znalazłyśmy wspólny język. Lubiłam z nią grać, bo dawała mi jako partner dużo energii. Małgosia jest aktorką z krwi i kości. Jest koleżeńska, ma do siebie dystans i poczucie humoru. Na razie w serialu „Druga szansa” nie mamy zbyt wielu scen, ale kiedy się spotykamy, to nasze relacje są bardzo serdeczne i ciepłe – powiedziała w rozmowie z „Fleszem” Tamara Arciuch.

Co na to Kożuchowska?

Tamara jest wspaniałą aktorką i piękną kobietą. Moją uwagę zwróciła już w "Weselu" Wojciecha Smarzowskiego. Później, od czasu naszej wspólnej pracy w "M jak Miłość" jest mi bliska – zdradziła "Fleszowi" Kożuchowska.

Małgorzata Kożuchowska jest główną gwiazdą serialu "Druga szansa".

Tamara Arciuch jest największą rywalką Małgorzaty Kożuchowskiej?