Ostatnie miesiące nie należały do przyjemnych dla Małgorzaty Foremniak. Aktorka musiała spotkać się w sądzie ze swoim prześladowcą, który od jakiegoś czasu ją nękał. Na szczęście, Małgorzata Foremniak sprawę ma już za sobą i wreszcie może skupić się na swoich planach zawodowych. Zobacz: Małgorzata Foremniak dochodzi do siebie po nękaniu. Wraca do show-biznesu!

Okazuje się, że jurorka "Mam talent" jest gotowa nie tylko na nowe wyzwania zawodowe, ale także na zmiany w życiu prywatnym. Małgorzata Foremniak w rozmowie z Twoim Imperium przyznała bowiem, że czeka na miłość. Przy okazji zdementowała plotki o jej rzekomym romansie z tajemniczym biznesmenem z Krakowa. Jakiś czas temu jeden z tygodników opublikował ich wspólne zdjęcia z restauracji, sugerując, że tworzą parę.

- Paweł nie jest moim partnerem i nigdy nim nie był. To po prostu dobry przyjaciel rodziny. Znamy się od lat. Wiem, że niektórzy pisali o nas jako o parze, ale to były tylko plotki. Jestem wolna i czekam na tę jedyną miłość.

Trzymamy więc kciuki nie tylko za wielkie sukcesy na scenie i w filmie, ale także za wielką miłość!

