Kasia Gajewska do wykonania tego makijażu użyła:

• Podkład Matchmaster nr 1.5 - MAC

• Korektor Lasting Perfection nr 3 - Collection

• Puder Luxury Powder Cameo - Ben Nye

• Brow Wiz w kolorze Brunette - Anastasia Beverly Hills

• Dipbrow Pomade w kolorze Dark Brown - Anastasia Beverly Hills

• Połyskujący brązowy cień nr 28 Allspice - Bobbi Brown

• Fioletowy cień Poison Plum - Sugarpill

• Pomarańczowy Róż Lantern - Sleek

• Czarny żelowy eyeliner Lasting Drama - Maybelline

• Pigment Star Powder nr 953 - Make Up For Ever

• Tusz - Magnetic Lash

• Rzęsy Npir Fairy - House Of Lashes

• Contour Kit - Anastasia Beverly Hills

• Szminka nr 430 Coral Ambition - Maybelline