Majka Jeżowska w 2024 roku świętowała jubileusz 45-lecia działalności artystycznej. Piosenkarka ma na swoim koncie wiele hitów, które z pewnością zna każdy. To właśnie ona śpiewa takie piosenki jak: "A ja wolę moją mamę", "Wszystkie dzieci nasze są" czy "Kolorowe dzieci". Kilka miesięcy temu Majka Jeżowska wzięła również udział w "Tańcu z Gwiazdami", z którego odpadła dopiero w półfinale. W programie miała okazję poznać Julię Żugaj, popularną influencerkę i piosenkarkę. Teraz Jeżowska oceniła talent muzyczny młodszej koleżanki ze sceny.

Julia Żugaj to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych influencerek w Polsce. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad 1,4 mln osób, a kanał na TikToku ponad 4 mln internautów . O Julii Żugaj zrobiło się głośno w sieci, gdy dołączyła do Teamu X. Wcześniej razem z siostrą publikowała treści w popularnych mediach społecznościowych. W 2022 roku odeszła z Teamu X i postawiła na solową karierę wydając swoją płytę "Miłostki". Kilka miesięcy temu spełniło się jej wielkie marzenie i zaśpiewała na wielkim koncercie "Roztańczony Narodowy", gdzie wystąpiła na jednej scenie z największymi gwiazdami sceny muzycznej. Julia Żugaj wzięła również udział Sylwestrze Polsatu, ale jej występ podzielił wówczas internautów. Młoda influenerka pojawiła się także w "Tańcu z Gwiazdami" dzięki któremu dała się poznać szerszej publiczności. W tanecznym show brała również udział Majka Jeżowska, która teraz skomentowała talent muzyczny Julii Żugaj.

Majka Jeżowska i Julia Żugaj rywalizowały ze sobą w piętnastej edycji "Tańca z Gwiazdami". Teraz, kilka miesięcy po zakończeniu programu, piosenkarka z ogromnym dorobkiem artystycznym podsumowała talent młodszej koleżanki, która dopiero od niedawna próbuje podbić rynek muzyczny.

Myślę, że Julka ma talent do wielu rzeczy. Na przykład gdy tańczyła na parkiecie, to było widać gołym okiem, że ona się tego nie uczy, że tańczyła od dziecka. Ale jeśli chodzi o stronę muzyczną, to myślę, że ja bym mogła ją wielu rzeczy nauczyć. Tylko nie wiem, czy ona chce

Majka Jeżowska skomentowała w rozmowie z VIVA.pl