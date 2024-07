Wydawało się, że Szymon Majewski i Kuba Wojewódzki są dobrymi kumplami z jednej stacji. Nic bardziej mylnego! Okazuje się, że od jakiegoś czasu między dziennikarzami rozpętała się prawdziwa wojna. Panowie nie pałają do siebie sympatią, o czym świadczą ich wypowiedzi na swój temat.

Kilka tygodni temu Majewski zarzucił Wojewódzkiemu, że jako dziennikarz za bardzo angażuje się w politykę. Satyryk nie musiał długo czekać na odpowiedź swojego kolegi, który podczas swojej audycji w radiu wyśmiał udział Szymona w reklamie jednego z banków.

To z kolei najwyraźniej nie spodobało się Majewskiemu, który na łamach magazynu „Party” zakpił z Wojewódzkiego nazywając go Ministrem Rozwoju Regionalnego.

- Nie ma regionów, gdzie by go nie było. Prasa, radio, reklama, telewizja, internet, komórka, pilot do samochodu, tamagoczi… Uważa, że wszystko jest w jego zasięgu. Jednak w reklamie wyraźnie traci zasięg, nie mogąc połączyć się z poczuciem humoru. Jest jak Niemcy. Przekracza wszystkie granice, jednak swoich pilnuje- napisał w magazynie Majewski.

Zgadzacie się z opinią Szymona?

