Miłość Radosława Majdana i Małgorzaty Rozenek weszła na kolejny etap. Para już nie tylko ochoczo deklaruje w rozmowie z dziennikarzami o swoim uczuciu i w pełni toleruje obecnych w ich życiu paparazzi, ale pojawiły się pierwsze poważne plany, co do przyszłości. Okazuje się, że zakochani poważnie myślą o dziecku i ślubie.

Jak poinformowała "Grazia", Radek znalazł w końcu kobietę życia i bardzo chciałby, aby urodziła mu dziecko. Zależy mu na ustatkowaniu się.

- Chciałbym mieć rodzinę, żonę i trójkę dzieci. Dla mnie szczęśliwa rodzina to pełna rodzina - powiedział gazecie Majdan.

Trzymamy kciuki za spełnienie marzeń. Z ostatnich zdjęć wynika, że wszystko zmierza ku dobremu.

