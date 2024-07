Margaret w ciągu kilku tygodni stała się jedną z najpopularniejszych gwiazd polskiej sceny pop. Wokalistka ma również spore szanse na zrobienie międzynarodowej kariery. Jej singiel "Thank You Very Much" przypadł już do gustu m.in. Niemcom, a wzmianki o kontrowersyjnym klipie Polki pojawiły się w brytyjskiej prasie. Zobacz: "Absolutny hit lata"

W stosunku do Małgosi Jamroży pojawiły się zarzuty, że jest w stu procentach produktem, który ma zarabiać pieniądze. Jak wiadomo, Margaret zanim zaczęła śpiewać, działała w blogosferze i w sieci prezentowała swoje zakręcone stylizacje. W obronie wokalistki przed zawistnikami stanęła Maja Sablewska.

- Margaret to jedna ze zdolniejszych osób na polskim rynku muzycznym. Jest młoda, ma cudownie oryginalny styl i przede wszystkim talent. Podobnie pierwsze kroki w branży muzycznej stawiała Rihanna, która dzięki przemyślanej strategii jest teraz na szczycie. A czy ktoś mówi o niej "produkt"? Powinniśmy się cieszyć, że mamy Margaret, która jest z nowego pokolenia artystów bez kompleksów, mogących zawojować świat - powiedziała Maja Sablewska w rozmowie z magazynem "Flesz".

Naszym zdaniem Margaret ma zadatki na zostanie gwiazdą pop z prawdziwego zdarzenia. A jak wiadomo Polacy bardzo lubią hejtować te osoby, które osiągają sukces. Małgosia na pewno nie ugnie się pod krytyką i jeszcze pokaże na co ją stać. a wtedy wszystkim zrzedną miny.

