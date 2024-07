Najwyraźniej to nie koniec sprzeczki na linii Maja Sablewska - Szymon Majewski! Choć wczoraj stylistka odpowiedziała Szymonowi z dużym dystansem, to w swoim kolejnym wpisie na Facebooku posunęła się jeszcze dalej... Zamieściła wymowną grafikę na której pokazała Szymona w dwóch wersjach. Na pierwszym zdjęciu widzimy niezbyt modnie ubranego mężczyznę z zaniedbaną fryzurą, a na drugim - stylowego pana z modnie przystrzyżoną brodą. Maja chyba wykazała się doskonałą znajomością programów do obróbki graficznej ;).

Pod zdjęciem Maja napisała:

W odpowiedzi na nieziemskie poczucie humoru Szymona…

UWAGA !!!

Pierwszy mężczyzna w moim autorskim programie

"Sablewskiej sposób na modę".

Długo czekałam i się doczekałam, a co. Więcej takich facetów poproszę LoVe

M

Całą sprawę rozpoczął Szymon Majewski, który na swoim Facebooku zakpił z programu Mai, pisząc:

Uwielbiam program „ Sablewskiej sposób na modę“. W skrócie:

- Boże, Boże , jestem nieszczęśliwa, smutno mi tragedia goni tragedię!

- Masz tu bluzeczkę w optymistycznym kolorze i weź się w garść!

- Dziękuję, odmieniła pani moje życie!

Co o tym myślicie? Będzie cięta riposta ze strony Szymona?

Maja Sablewska zażartowała z Szymona Majewskiego

Szymon Majewski jej odpowie?