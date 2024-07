Kilka dni temu Doda udzieliła dość długiego wywiadu, w którym rozliczyła się z przeszłością. Nie zabrakło oczywiście tematu przyjaźni z osobami, z którymi później miała poważne konflikty. Artystka nie oszczędziła niektórym przykrych słów. Przypomnijmy: Doda przyjaźniła się z gwiazdami. Nie ma o nich dobrego zdania: Dramat! Bez godności, bez honoru!

Wyjątkowo łagodnie potraktowała zaś Maję Sablewską. Panie przyjaźniły się kilka lat, a Rabczewska stwierdziła, że im obu przyniosła ona ogromne profity. Stylistka nie mogła nie odpowiedzieć piosenkarce i na swoim Facebooku zamieściła krótki post, w którym zgadza się z Dorotą. Przy okazji pogrążyła inna artystkę, która nie rozliczyła się z nią do tej pory za wykonaną pracę:

Czuje wyłącznie wdzięczność za każdą chwile mojego życia zawodowego: Tę, która "przynosiła nam obu bardzo duże profity i dzięki niej odnosiłyśmy ogromne sukcesy", zgadzam się z Dodą. Również za tę, która nie przynosiła profitów, bo pewna Artystka (nie Doda) zapomniała sie rozliczyć, a kilka sukcesów wspólnie ze mną odniosła. I także za tę, która zamiast profitów przyniosła dużo ważniejsze wartości… Czuje wdzięczność, bo to wszystko co za mną doprowadziło mnie do tego miejsca i czasu w którym jestem tu i teraz. A obecnie, jestem bardzo szczęśliwa. - napisała (pis. oryginalna).