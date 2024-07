Na wczorajszym pokazie Paprockiego & Brzozowskiego zjawiło się ponad 50 gwiazd, co jest chyba rekordem w polskim show-biznesie. Takie nagromadzenie celebrytów sprawiło, że doszło do kilku niecodziennych spotkań. Przypomnijmy: Ponad 50 gwiazd na pokazie Paprocki i Brzozowski

Jednym z takich wydarzeń było spotkanie Mai Sablewskiej i Natalii Kukulskiej. Na początku swojej zawodowej drogi, Sablewska prowadziła fan-club Kukulskiej, a także była... niańką jej dzieci. Od tamtej pory wiele się zmieniło i teraz to Maja jest jedną z najpopularniejszych polskich gwiazd. Obie panie były niezwykle podekscytowane pierwszym od lat spotkaniem i wykorzystały każdą chwilę, aby porozmawiać i wymienić uwagi po pokazie, z chęcia też pozowały wspólnie zachwyconym tym widokiem fotoreporterom.

Z pewnością tematów do dyskusji nie zabrakło, aczkolwiek jesteśmy pewni, że temat Pikeja został przemilczany... (zobacz: "Chcę zarażać miłością do luksusu! To jest fajne"). Dodajmy, że Maja zdradziła podczas wczorajszej rozmowy z AfterParty.pl, że to spotkanie "na luzie" po 10 latach...

Zobaczcie Maję Sablewską pozującą z Natalią Kukulską. Myślicie, że wspominały stare czasy?

