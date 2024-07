1 z 9

Maja Sablewska na spacerze w Warszawie

Maja Sablewska to najlepiej ubrana stylistka w Polsce? Wielu twierdzi, że tak! Gwiazda stacji TVN Style dała się przyłapać paparazzi, gdy wracała z zakupów. Maja wyglądała świetnie! Okazuje się, że nawet na co dzień Sablewska jest wierna swojemu świetnemu stylowi, a słowo "wpadka" nie jest jej znane. ;) Maja tego dnia postawiła na czarny total look, czyli kwintesencję dobrego stylu. Ten look naprawdę robi wrażenie! Zobaczcie zdjęcia!

Zobacz też: Kurdej Szatan najgorzej ubraną Polką? Tym razem oceniają Maja Sablewska i Zosia Ślotała.