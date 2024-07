Małgorzata Socha szybko wróciła do formy po urodzeniu córeczki Zosi. Aktorka regularnie ćwiczy i stosuje diętę, ponieważ chce zachować idealną sylwetkę. Korzysta przy tym z porad koleżanki z branży, która motywuje do treningów. Przypomnijmy: Socha zachwycona koleżanką z branży. To ona motywuje ją do ćwiczeń

Socha, mimo wielu obowiązków zawodowych, nie ma zamiaru rezygnować z dbania o siebie. Niedawno musiała rozstać się pierwszy raz z córeczką na dłużej, ponieważ wyjechała do Francji, by wziąć udział w zawodach... Tour de France. Jak dowiedział się magazyn "Party" aktorka była gościem sponsora tego prestiżowego wyścigu czyli marki Skoda, której jest ambasadorką. Małgorzata nigdy nie jeździła na kolarzówce, ale poradziła sobie z tym zadaniem świetnie. Gwiazda uznała, że jazda na rowerze to idealny sposób, by utrzymać szczupłą sylwetkę.

Spodziewaliście się tego po niej?

