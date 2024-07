Małgorzata Rozenek jest aktualnie jedną z największych gwiazd telewizji. Dzięki popularności programu "Perfekcyjna Pani Domu" oraz show "Bitwa o Dom" gwiazda ostatnio ma bardzo mało czasu dla siebie. Jednak przerwę pomiędzy udało się jej wykorzystać na krótki rodzinny urlop z synami i rodzicami.

Rozenek zabrała najbliższych w egzotyczne ciepłe miejsce. Udała się tam oczywiście samolotem. Małgorzata w jednym z wywiadów wyznała, że lubi latać, a podróże z synami dostarczają jej wiele wrażeń. W rozmowie z serwisem TVN.pl Perfekcyjna Pani Domu przyznała się, że praktykuje zwyczaj Polaków, który na tle innych narodów jest obciachem. Chodzi o klaskanie po szczęśliwym wylądowaniu na lotnisku.

- To jest bardzo piękny zwyczaj. Mam wrażenie, że polski. Jak latam polskimi liniami, to zawsze po wylądowaniu klaszcze się pilotowi. Ja wiem, że wiele osób uważa, że to jest jakiś ogromny festyn i nie powinno się tego robić. Ja uważam, że to jest bardzo, bardzo miłe. Bardzo lubię ten moment. Natomiast jeśli zdarza mi się lecieć liniami, w których nie ma dużo Polaków, to tego zwyczaju tam nie ma.