Ostatnio w moje ręce, a raczej na moje nogi trafiły nowe buty do biegania adidas Performance Energy Boost. Są leciutkie, biega się w nich jak po sprężystej chmurce, a do tego ufam, że utrzymują moją sylwetkę w doskonałej pozycji podczas biegania. A to jest bardzo ważne, wiele z nas myśli, że "buty sportowe" są do wszystkiego, jednak każdy sport wymaga odpowiednio przystosowanego obuwia - to nie jedynie wymysł producentów. A różowe cudeńka od adidas Performance to również uczta dla oka, w końcu musimy być stylowe w każdej sytuacji... :)

O nowych butach adidas Performance

Nowe buty biegowe adidas Performance Energy Boost stworzone zostały po to, żeby trening w każdych okolicznościach dawał maksimum satysfakcji. Pomoże w tym, zastosowana w Energy Boost, unikalna technologia BOOST™. To właśnie ona gwarantuje największy zwrot energii spośród wszystkich dostępnych butów do biegania. Tysiące kapsułek energii, które umieszczono w podeszwie sprawiają, że każdy krok jest bardziej dynamiczny. Dodatkowo, amortyzacja BOOST™, w odróżnieniu od standardowej amortyzacji EVA, jest całkowicie odporna na zmianę pogody. Właśnie dlatego, nowe Energy Boost będą służyć, niezależnie od tego, czy masz ochotę pobiegać w parku koło domu, na plaży lub w trakcie jesiennej ulewy.

Cena ok. 689 zł