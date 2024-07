Polsat stawia na dzieci! Już jesienią na antenie stacji pojawi się nowy program rozrywkowy z udziałem najmłodszych - "SuperDzieciak". Dzieci w wieku od 4 do 16 lat będą prezentować przed jury swoje talenty aktorskie, muzyczne i taneczne. Jako pierwsi poinformowaliśmy Was o trójce jurorów (a będzie to Dawid Kwiatkowski, Dariusz Michalczewski i Roma Gąsiorowska) oraz prowadzących. Zobacz: Katarzyna Ankudowicz i Łozo razem? To dopiero niespodzianka!

Dziś poznaliśmy ostatniego jurora, który pojawi się w show. Jak wynika z naszych informacji będzie to.... Magdalena Stużyńska - gwiazda serialu "Przyjaciółki", prywatnie mama dwójki dzieci. Aktorka nigdy nie brała udziału w tak wielkim show, ale producenci zauważyli, że wzbudza wielką sympatię widzów, a jej pojawienie się w programie może go tylko wzbogacić go o dużą dawkę empatii i życzliwości!

Świetny wybór!

