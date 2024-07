Magdalena Różczka zachęcona przez Bernarda Hillera próbuje zdobywać role w hollywoodzkich produkcjach. Aktorka jakiś czas temu uczęszczała do szkoły aktorskiej w Los Angeles, gdzie zachwycano się jej talentem. Jak podaje „Super Express”, Różczka starała się o role w filmie „Arbitrage” w którym zagra m.in. Richard Gere i Susan Sarandon. Nasza aktorka nie została jednak zaangażowana do tej produkcji.

Polscy aktorzy coraz chętniej wyjeżdżają do Hollywood. Ostatnio pisaliśmy o Marcie Żmudzie-Trzebiatowskiej, której udało się zdobyć rolę w komedii romantycznej „Love Wedding Marriage”. Mamy nadzieję, że Magdalena Różczka już niedługo również będzie miała taką szansę.

Trzymamy kciuki!

