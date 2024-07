Magdalena Mielcarz swoją przygodę z show-biznesem zaczynała od pracy w modelingu. Jak wiadomo na początkujące modelki czyha wiele niebezpieczeństw. Gwiazda w swoim ostatnim wywiadzie, jakiego udzieliła Magdzie Mołek w programie "W roli głównej" przyznała się do incydentu z marihuaną.

- Miałam 18 lat i byłam na jakiejś imprezie w Warszawie. Ktoś mi dał coś do zapalenia. Oczywiście efekt był fantastyczny, byłam w euforii. To było wszystko bardzo fajne. Natomiast tak się stało, że potem się zaczęło zmieniać. To już nie było fajne. Zaczęłam się źle czuć - zwierzyła się Mielcarz.

Następnego dnia rano leciałam do dużej pracy, to był bardzo duży kontrakt. Robiłam zdjęcia sukni ślubnych. Poleciałam tam właśnie czując się nie najlepiej. Pierwszego dnia w trakcie tej sesji, w przerwie na lunch, wzięłam torbę, w której miałam paszport, pojechałam na lotnisko i wróciłam do Polski będąc jeszcze w sukni ślubnej. Myślałam, że wariuję, oszaleję. Ta euforia z poprzedniego dnia zupełnie prysła. Myślałam, że ze mną coś się dzieje psychicznie, dostałam stanów lękowych - dodała.