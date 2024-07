Pierwszą edycję "The Voice Of Poland" wygrał Damian Ukeje. Z tej okazji TVP zorganizowało ogromną fetę, na której pojawili się uczestnicy, jurorzy i osoby związane z produkcją show. "The Voice of Poland" cieszyło się wyjątkowo wysoką oglądalnością, dlatego też okazja do świętowania była nie byle jaka.



Ania Dąbrowska i Magdalena Mielcarz postanowiły, zgodnie ze staropolskim zwyczajem, oblewać sukces wódką. Obie panie miały w zapasie sok, którym przepijały trunek z 40% zawartością alkoholu. Do towarzystwa przyłączył się też Negral, ale ten z kolei zwycięstwo swojego podopiecznego świętował bardziej subtelnie - lampką czerwonego wina.



