Redakcja "Dzień Dobry TVN" w ostatnich kilku miesiącach zdecydowanie stawia na humor i luz w swoich materiałach. Przoduje w tym przede wszystkim Filip Chajzer, który serwuje zabawne reportaże i Jolanta Pieńkowska, udowadniająca z każdym kolejnym odcinkiem duży dystans do swojego wizerunku. Przypomnijmy: Pieńkowska śmieje się z samej siebie. W koszulce za 50 złotych

Dziś gościem w popularnej śniadaniówce była Katarzyna Figura. Na kanapach "DDTVN" przepytywał ją duet Magda Mołek i Marcin Meller. Przed rozpoczęciem rozmowy z gwiazdą widzowie i sama aktorka mieli okazję zobaczyć przekrojowy montaż najlepszych scen Figury z całej jej kariery, którego przekaz był jasny - Katarzyna Figura to królowa polskiego kina. Ale to nie koniec zaskoczeń, bowiem tuż po jego emisji Meller i Mołek przywitali Figurę per "królowo", a zachęcona przez Marcina Magda nawet przed gwiazdą... klęknęła. To wyraźnie rozbawiło Katarzyną, ale trochę też speszyło.



Ja się w ogóle tego nie spodziewałam... nie nie, dajcie spokój, tak w niedzielę? Nie, błagam... - wypaliła Figura.



Magda Mołek pokazała, że też ma poczucie humoru. Oglądaliście dziś "Dzień Dobry TVN"?

Kasia Figura w ciemnych włosach promuje nowy spektakl: