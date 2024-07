Powrót Magdy Mielcarz do najlepszego muzycznego show TVP 2 "The Voice of Poland" był wielkim zaskoczeniem dla wszystkich fanów. Aktorka świetnie radzi sobie w tej roli, a uczestniczy zawsze mogą liczyć na jej wsparcie i ciepłe słowa. Przypomnijmy: W The Voice wielkie poruszenie na castingu. Mielcarz: Królowa się odwróciła

Magda w rozmowie z nami opowiedziała o powrocie do programu, swoich wrażeniach oraz relacji z trenerami. Mielcarz zdradziła, że ich wybory nie zawsze pokrywają się z jej gustami, dlatego też czasem było jej przykro żegnać się z danym uczestnikiem:

Każdy, kto ogląda The Voice, to wie, że czy to prowadzący, czy trenerzy, czy państwo zasiadający przed telewizorami, każdy z nas ma jakieś zdanie, jakiś gusta muzyczne, ktoś mu się podoba. Te nasze wybory, sympatie się nie pokrywają. Było kilka takich przypadków, że było mi strasznie smutno, że ktoś nie przeszedł dalej - mówi Magda

Opowiedziała również, jak współpracuje się jej z trenerami:

Atmosfera między trenerami jest dobra, ciepła, to wychodzi, to widać, to się czuje. Każdy z nich jest fajną osobowością, każdy jest inny. Bardzo poważnie podchodzą do każdego uczestnika, z wielkim szacunkiem, z ogromną uwagą. Są świetnymi trenerami. - przekonuje