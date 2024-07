Magda Mielcarz rzadko bywa w Polsce, ale każde jej pojawienie się w kraju wzbudza dużą sensację. Mielcarz znalazła się na okładce najnowszego numeru "Vivy! de Luxe", gdzie opowiada o swoim życiu w Los Angeles, mężu i dwóch córkach.

Kilka miesięcy temu na świat przyszła jej druga córka. W wywiadzie dla "Vivy! de Luxe" Magda wyznała, że zadbała o to, aby drugi poród przebiegał w przyjemniejszy sposób niż pierwszy. Pomagała jej... muzyka Boba Marleya. Zdecydowała się również skorzystać ze znieczulenia.

Chciałam, aby w miarę możliwości było to przyjemne doświadczenie, a nie trauma. Pierwszy poród był dla mnie szokiem. Drugie dziecko rodziło się przy dźwiękach Boba Marleya, bo to on leciał z głośników, które przyniosłam do szpitala. Natychmiast kupiłam tym wszystkie czarne pielęgniarki, które odbierając moją córkę, śpiewały na głos. Nie zgrywałam też bohaterki w sprawie znieczulenia. Jak tylko było można, powiedziałam: "Dawać mi to!" - wspomina.