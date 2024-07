W listopadzie ubiegłego roku Magda Mielcarz zdradziła na łamach jednego z dwutygodników, że zostanie wkrótce mamą. To przez ciążę gwiazda musiała zrezygnować z prowadzenia kolejnej edycji "The Voice of Poland", w którym zastąpiła ją Marika. Wczoraj w nocy na swoim Facebooku prezenterka oficjalnie oznajmiła, że właśnie przywitała na świecie córkę. Wpis zilustrowała zdjęciem stóp dziewczynki.

Reklama

- Z wielka radoscia pragnę się z Wami podzielić cudownym dla mnie wydarzeniem... Moja druga córeczka.... Juz jest... (pisownia oryginalna)

Magda i jej mąż milioner, Adrian Ashkenazy mają już 4-letnią dziewczynkę, Maję. Mamy nadzieję, że tym razem czas ciąży i porodu Magda wspominała lepiej niż poprzedni. Przypomnijmy: "To był koszmar!"

AfterParty.pl gratuluje.

Reklama

Magdalena Mielcarz w pierwszych tygodniach ciąży: