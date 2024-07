Magdalena Mielcarz jest zachwycona Anną Lewandowską! Choć modelka na stałe mieszka w Stanach Zjednoczonych to bacznie obserwuje, co dzieje się w polskim show-biznesie. Stara się również wspierać swoich przyjaciół, którzy mieszkają w Polsce. Ostatnio Anna Lewandowska dodała na swoim profilu na Instagramie seksowne zdjęcie. Oczywiście nie zabrakło też motywującego wpisu. Co napisała trenerka?

Reklama

Pamiętaj... niezależnie od wieku, wagi, wzrostu, życiowej roli, przede wszystkim jesteś KOBIETĄ! ????????

Mądrą, silną, wartościową i nigdy o tym nie zapominaj! ????????????????

Magda Mielcarz jest zachwycona Anną Lewandowską

Magda Mielcarz nie mogła przejść obojętnie obok tego posta. Modelka i aktorka nie kryła tego, że podziwia Annę Lewandowską. W komentarzu nie szczędziła jej bardzo ciepłych słów. Co napisała gwiazda? Zobaczcie!

@annalewandowskahpba Jesteś taka piękna! W środku i na zewnątrz! To co robisz dla kobiet jest niesamowite! Dajesz nam siłę! Wdzięczność!!!????????????❤️❤️❤️

Ania szybko zareagowała i podziękowała za ciepłe słowa. Zgadzacie się z Magdą Mielcarz?

Zobacz: Ania Lewandowska i Ewa Farna w niemal identycznych sportowych strojach! Która lepiej? POJEDYNEK

Zobacz także

Magda Mielcarz zachwycona Anną Lewandowską

Reklama

Modelka na stałe mieszka w USA, ale obserwuje działalność trenerki