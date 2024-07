Reklama

Magda Gessler poprowadzi “Piekielny hotel”?



Magda Gessler jest ulubienicą widzów, dlatego jej obecność na antenie gwarantuje stacji TVN wysoką oglądalność i duże zyski z reklam. Nic dziwnego, że TVN od lat realizuje dwa programy z jej udziałem “Kuchenne rewolucje” oraz “MasterChef”. Władze stacji zapewne przestraszyły się, gdy w mediach pojawiła się ostatnio informacja, że gwiazda wyjedzie do Hiszpanii, gdzie poprowadzi program “Piekielny hotel”. Czy Magda rzeczywiście zostawi Polskę i pojedzie robić karierę w kraju, w którym mieszkała przez lata?

“Dostałam propozycję, ale jestem zadomowiona tu i jest mi tu dobrze. Ten news to wynik tego, że jest sezon ogórkowy. Nie wyjeżdżam do pracy w Hiszpanii”, powiedziała w “Dzień dobry TVN” Magda.

Propozycja z pewnością była kusząca, bo dzięki programowi mogła stać się znana w Hiszpanii, a do tego byłaby to dla niej okazja, żeby zamieszkać w miejscu, w którym przed laty studiowała. Hiszpanię zawsze nazywała swoim “drugim domem”, ale na nasze szczęście wybrała pracę w Polsce. I dobrze! Kto by oglądał “Kuchenne rewolucje” bez Magdy Gessler? Bez tekstów: “Tego się przecież k… nie da jeść. Ty trujesz ludzi. Wychodzę stąd”, nie dałoby się oglądać tego show :-)