Magdalena Cielecka to jedna z największych i najzdolniejszych polskich aktorek. Gwiazda dzieli się faktami z życia prywatnego tylko podczas szczególnych wywiadów i okoliczności. Niedawno w rozmowie z Magdą Mołek przyznała, że jej dzieciństwo nie należało do najłatwiejszych, bowiem musiała żyć z ojcem alkoholikiem. Zdradziła też, że jego śmierć była dla niej "rodzajem uwolnienia". Przypomnijmy: Szokujące wyznanie Magdaleny Cieleckiej. Opowiedziała o śmierci ojca

Gwiazda, która pod koniec lutego skończyła 42 lata wciąż nie ułożyła sobie życia u boku "tego jedynego", nie było jej też dane zostać matką, choć ma jeszcze nadzieję, że przyjdzie taki dzień w którym to się zmieni. W szczerej rozmowie z Piotrem Najsztubem, opowiedziała o swoich odczuciach związanych z brakiem dzieci.



Piotr: A dla pani to jest jakiś problem, że nie ma dzieci?

Magda: Nie. Nie dla mnie to nie jest problem, ale zdaję sobie sprawę z tego, że jeśli tych dzieci jednak nie będę mieć, bo może tak się zdarzyć, to przyjdzie taki moment, że będę żałować. Wiem to. Jeszcze nie żałuję, bo jeszcze nie do końca się pożegnałam z tą myślą, że "może" - odpowiedziała szczerze.