Dorota z "Rolnik szuka żony" zdecydowała się urządzić na Instagramie Q&A i została zasypana pytaniami, a większość z nich, jak nietrudno się domyślić, dotyczyła Waldemara. Internauci nie ukrywają swojej sympatii do Doroty i pytają wprost, czy żałuje udziału w programie i faktu, że Waldemar jej nie wybrał. Dorota z "Rolnik szuka żony" odpowiedziała też na pytanie, czy jest zakochana. Co napisała?

Dorota z "Rolnik szuka żony" błyskawicznie stała się jedną z najsympatyczniejszych uczestniczek i internauci podobnie, jak Blance, kibicują jej, aby znalazła swoją drugą połówkę. Jak wiadomo, Dorota sama zdecydowała się opuścić gospodarstwo Waldemara, po tym, jak zdała sobie sprawę, że wybierze on Ewę. Podczas pożegnania nie zabrakło łez i był to jeden z najbardziej poruszających momentów w 10. edycji. Po zakończeniu przygody z programem Dorota stała się bardziej aktywna w mediach społecznościowych i ostatnio zaprezentowała efekty metamorfozy, a teraz odpowiedziała na pytania podczas Q&A. Jedna z internautek zapytała wprost, czy Dorota żałuje, że Waldemar jej nie wybrał i uczestniczka randkowego hitu TVP odpowiedziała:

Mogę powiedzieć, że na pewno jest uczuciowym mężczyzną o pięknym wnętrzu. W tv tego nie widać niestety. A co do wyboru to myślę, że to była ciężka decyzja do samego końca i podjął ją tak, jak na tamten moment czuł. A czy to była dobra decyzja dowiemy się niebawem

napisała Dorota z 'Rolnika'