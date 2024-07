Julia Kuczyńska to zdecydowanie najpopularniejsza blogerka w Polsce. Jej blog "Maffashion" notuje rekordowe liczby odsłon, a ona sama przekuwa jego popularność na kolejne projekty i coraz śmielsze poczynania w showbiznesie. Przypomnijmy: Maffashion została projektantką polskiej marki

Początki jej drogi na szczyt nie były łatwe - Maff jednocześnie studiowała i pracowała, a sam blog coraz bardziej zaczął ją pochłaniać i musiała w końcu wybrać życiową drogę. Zaryzykowała i postawiła na rozwijanie "Maffashion", a później marki StaffbyMaff, co oczywiście było doskonała decyzją.

To zajęcie faktycznie się opłaca, tylko teraz zależy kto, co chce robić. Ja wybrałam blogowanie, bo wcześniej jak każdy pracowałam na etacie, ale zaczęło mi to kolidować dodatkowo ze studiami. Bardzo szybko blog wzbudził zainteresowanie, dostawałam nowe propozycje, łącznie z programem w telewizji, udziały w nowych sesjach, projektach, w końcu podjęłam ryzykowną decyzję odejścia pracy, którą miałam - opowiada w rozmowie z Super Expressem.